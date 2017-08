Die Taliban schreiben einen Brief an Donald Trump

Am Montag kündigte US-Verteidigungsminister James Mattis an, die USA seien »sehr nahe dran an einer neuen Afghanistan-Strategie«. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die in dem Land kämpfenden Taliban mit einem Brief an US-Präsident Donald Trump gewandt hatten:

Die Regierung, die Sie im Verlauf der vergangenen 16 Jahre zu errichten suchten, indem Sie Milliarden Dollar ausgaben, Tausende Soldaten opferten und Zehntausende durch Verletzungen und psychische Krankheiten verloren, ist in einem Zustand, in dem deren Chef seinen eigenen Stellvertreter nicht akzeptieren kann. Sie sind Zeuge, dass genau zum jetzigen Zeitpunkt der Erste Vizepräsident, der Kriegsverbrecher und Warlord General Dostum, eine Oppositionskoalition außerhalb des Landes gegen Aschraf Ghani schmiedet. Gegen diesen erheben sich Provinzgouverneure, Parlamentsmitglieder verlangen seinen Rücktritt. (…)

Wenn Sie in die Geschichte schauen, werden Sie wissen, dass die ­Afghanen Ihnen internationa...