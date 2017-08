Schwarze Pädagogik

Menschen, die im Abfall nach Pfandflaschen wühlen, Obdachlose, die in Parks kampieren und bettelnde Jugendliche: In jeder größeren bundesdeutschen Stadt gehören diese Opfer sozialer Missstände zum Straßenbild. Nicht selten bringt sie das rigide Hartz-IV-Sanktionsregime erst in solche physischen und psychischen Bredouillen. Das belegte Anfang dieses Jahres selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages mit einer Auswertung mehrerer Studien. Doch ändern will die zuständige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) daran nichts. Statt umzudenken, straften die meisten Jobcenter zuletzt wieder härter.

Wie die jüngste Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausweist, verhängten die Hartz-IV-Behörden allein in diesem April 85.418 neue Sanktionen gegen Leistungsbezieher, denen sie vorwarfen, amtliche Auflagen nicht hinreichend erfüllt zu haben. Springers Bild bezeichnete die Betroffene...