Glanz mit Schrammen

Der 15. August ist nicht nur für Katholiken das Fest der Himmelfahrt Mariens, im bekanntlich gut katholischen Polen ist es auch der »Tag der Polnischen Streitkräfte«. Das Datum erinnert an eine Schlacht östlich von Warschau 1920, als Polen »mit Hilfe der Muttergottes« und französischer Militärberater das Kriegsglück im Polnisch-Sowjetischen Krieg 1919/20 wendete und – nach hiesiger Auffassung – Europa vor der »roten Flut« gerettet haben soll.

Das Datum ist jedes Jahr Anlass für Militärparaden und sonstiges Tschingderassabum bis in die letzte Kreisstadt. In Warschau defilierten am Dienstag etwa 1.500 Soldaten mit schwerem Gerät – darunter 60 Flugzeuge und Hubschrauber und etwa zwei Dutzend »Leopard-II«-Panzer, aber auch Kavalleristen in historischen Uniformen – durch das Regierungsviertel. Zehntausende Schaulustige machten Selfies vor tarngrünem Hintergrund, eine Reporterin des Fernsehsenders TVN setzte sich mit Funkhelm in die Turmluke eines Panzers und w...