Zentral oder autonom?

Noch ist die Tarifauseinandersetzung für die rund 3,4 Millionen Beschäftigten des Einzelhandels nicht beendet. Zwar haben mittlerweile mehrere Landesbezirke die in Baden-Württemberg erzielte Vereinbarung nachvollzogen – obwohl diese explizit nicht als »Pilotabschluss« gilt (siehe jW vom 29. und 31. Juli). Doch in Berlin und Brandenburg wird in der kommenden Woche, in Nordrhein-Westfalen erst am 29. August wieder verhandelt. Zugleich geht der Verdi-interne Konflikt über Bewertung und Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis weiter.

Dass NRW voraussichtlich als letzter Tarifbezirk einen Abschluss machen wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn die Leitung des Fachbereichs Handel hatte in den vergangenen Monaten nach jW-Informationen stets darauf gedrungen, dass der erste Tarifvertag in dem westlichen Bundesland unterschrieben wird. Die Tarifverträge des Einzelhandels gelten regional. Pilotabschlüsse wie beispielsweise in der Metallindustrie sind nicht vo...