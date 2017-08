Ein Gruß von »Beckus«

Freitag und Samstag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals: Nichts war es mit der David-Goliath-Legende. Und das bei so klangvollen Namen wie Morlautern, Rielasingen-Arlen, Erndtebrück oder Halberstadt. Den »Kleinen« wurde von den höherrangigen Vereinen keine Chance gelassen. So freute man sich eben an Details. Ein gehaltener Elfmeter des Dorfmerkinger Keepers Christian Zech aus Liga sechs gegen Rasenballsport Leipzigs Timo Werner wurde wie ein Sieg gefeiert (Endstand 0:5). Zu Recht bejubelten die Nöttinger Fans zwei Treffer ihres FC aus der Oberliga gegen Zweitligist Bochum (2:5). Und unvergessen bleibt sicher dem Bonner Anhang und Nico Perrey aus der Regionalliga West sein cooles Hackentor gegen den Wieder-Bundesligisten Hannover 96 (2:5). Ansonsten war alles »Business as usual«. Kein Schongang. Die Bundesligisten wollen sich zum Start der Saison im DFB-Pokal Selbstbewusstsein holen und haben die Arroganz zu Hause gelassen, Debakel und Blamagen aus den...