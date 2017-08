Nachdem man die nordamerikanischen Ureinwohner in Reservate gepfercht hatte, waren von den einst rund zehn Millionen Indigenen noch 1,5 Millionen übrig. Der größte Teil starb an den Pocken, die von den weißen Siedlern eingeschleppt worden waren. In mindestens einem Fall geschah dies absichtlich, indem man ihnen mit Pockenviren infizierte Decken lieferte, wie der Historiker Aram Mattioli in seiner Geschichte der Indianer Nordamerikas »Verlorene Welten« (2017) erwähnt. Danach ging es darum, ihre laut dem US-Innenminister Carl Schurz (im Amt 1877–81) »großen und wertvollen territorialen Besitzungen, die ungenutzt daliegen« zu parzellieren und zu privatisieren, damit sie auf den freien Bodenmarkt gelangen konnten. Dazu wurde 1887 ein nach dem republikanischen Senator Henry L. Dawes (1806–1903) benanntes Gesetz, der »Dawes Act«, verabschiedet, mit dem die indianischen Gemeinschaften zerschlagen werden sollten (»pulverisiert«, wie sich Präsident Theodore Roosev...