Akustisches Terraforming

Ist es ein Vogel? Ein Fisch? Oder doch eine Pflanze? Vielleicht von allem etwas – allerdings deutlich graziler als der alte Wolpertinger. Schon das von der Tattookünstlerin Laurie De Kok stammende Artwork von Steffis Album »World of the Waking State« lotet utopische Möglichkeitsräume aus. Das wird in der Musik fortgesetzt. Die DJane, Labelbetreiberin und Elektromusikerin Steffi Doms, die ihren Vor- als Künstlernamen gewählt hat, setzt auf ihrem Ende September erscheinenden dritten Soloalbum ganz auf experimentelle Elektromusik. Tanzflächentauglichkeit stand nicht im Vordergrund, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert. Statt dessen habe sie der eigenen Kreativität freien Lauf gelassen, ohne sich dabei von Genregepflogenheiten oder sonstigen Vorgaben beschränken zu lassen.

Bekannt ist sie vor allem für ihre tiefe Kenntnis der Techno- und House-Musik, schon in den Neunzigern legte sie in Amsterdam auf. Nach Berlin kam sie dann in den Nullerjahre...