Hoffnung für NRW-Kommunen

Der im Vergleich zu früheren Zeiten kriselnde Energiekonzern RWE verdient wieder besser. Das dürfte vor allem die kommunalen Aktionäre freuen, deren Haushalte auf Dividendenzahlungen des Konzerns zum Teil in starkem Maße angewiesen sind. »Schuld« an dem (möglicherweise nur zeitweisen) Aufschwung des Essener Konzerns, der früher Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk hieß, trägt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Dessen Fehlkalkulation bei der unter seiner Federführung 2011 (in der Koalition von Union und FDP) eingeführten Brennelementsteuer für AKW hat das Unternehmen im ersten Halbjahr deutlich in die Gewinnzone katapultiert. Die Erlöse aus der Stromerzeugung mit Braun- und Steinkohle lahmen aber weiter, wie RWE am Montag in Essen mitteilte.

Dabei exekutiert RWE bereits ein Sanierungsprogramm namens »Neo«. Dessen beabsichtigte Effekte: Abbau von insgesamt 2.300 Stellen und »Einsparung« von 300 Millionen Euro bis 2019/2020. Das werde fortges...