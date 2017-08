Hasta la victoria siempre, Comandante!

Der Vorstand des Netzwerks Cuba veröffentlichte anlässlich des Geburtstags von Fidel Castro am 13. August eine Pressemitteilung. Darin heißt es:

Der Vorstand des Netzwerk Cuba e. V. erinnert an die historische Persönlichkeit des Revolutionärs Fidel Castro, der am 13. August 91 Jahre alt geworden wäre. Seiner wird nicht nur in Kuba, sondern weltweit gedacht, auch hier in Deutschland, denn sein Werk lebt weiter, trotz seines Todes am 25. November vergangenen Jahres.

Das Netzwerk Cuba ist eine Vereinigung von vierzig Kuba-Solidaritätsgruppen in Deutschland, das vor über 20 Jahren gegründet worden ist und seither für das souveräne, sozialistische Kuba in zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten eintritt. Die Solidarität ist angesichts der aktuellen Krisenlage wichtiger denn je, denn konservative Regierungen agieren in Zeiten kapitalistischer Krisen besonders autoritär und repressiv gegen fortschrittliche Kräfte. Das schlimmste Beispiel sind die USA, die Unsum...