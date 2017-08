Wirtschaft will »Schwächen ausmerzen«

Die Bosse sind empört. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, hat an die im Bündnis »Zukunft der Industrie« zusammengeschlossenen Gewerkschaften, Industrieverbände und das Bundeswirtschaftsministerium appelliert. In einem offenen Brief, aus dem die FAZ am Montag zitierte, schreibt Wansleben von einem »Warnsignal für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands«. In einer Umfrage mit dem Titel »Zwei Schritte vor, einer zurück« unter 1.500 Managern seien »spürbare Rückschritte in etlichen Schlüsselbereichen, z. B. mit Blick auf die Breitbandanbindung und Verkehrsinfrastruktur oder die Verfügbarkeit von Gewerbe- und Industrieflächen« wahrgenommen worden. »Von A wie Artenschutz bis W wie Wohnimmobilien ist in den Zeiten boomender Konjunktur vieles wichtiger geworden als die Ansiedlung von Unternehmen«, klagt Wansleben in dem Brief. »Im Interesse unserer Industrie müssen wir jetzt unsere Stärken weiter ausba...