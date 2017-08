Merkels »Vollbeschäftigung«

Die letzte Etappe im Bundestagswahlkampf ist eröffnet. CDU und CSU tönen lautstark von »Vollbeschäftigung«. Bis zum Jahr 2025 sei dieses Ziel zu schaffen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in Dortmund. Dafür müsse man die mehr als eine Million Langzeiterwerbslosen ins Visier nehmen. »Ziel muss sein, möglichst viele in Arbeit zu bringen«, so Merkel. Mit der Frage der Finanzierung des Vorhabens beschäftigte sich die Grünen-Abgeordnete Brigitte ­Pothmer und sah sich den Entwurf für den Bundeshaushalt 2018 genauer an. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag berichtete, entdeckte sie dort, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ausgerechnet bei der Förderung der Langzeiterwerbslosen den Rotstift angesetzt hat.

Die Bundesregierung hatte den Entwurf für den Haushaltsplan im Juni beschlossen. Er veranschlagt zwar unter anderem rund 1,6 Milliarden Euro mehr für militärische Aufrüstung als in diesem Jahr. Für die »Eingliederung in den Ar...