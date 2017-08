Schülerprotest gegen Abschiebungen

Am Montag hat in Hessen die Schule wieder angefangen. »Genau der richtige Zeitpunkt, um gegen die drohende Abschiebung der drei Afghanen zu protestieren, die seit zwei Jahren in Deutschland sind und die August-Bebel-Schule besuchen«, findet Hibba Kauser. Im Gespräch mit jW berichtete die Stadtschulsprecherin am Montag über die Pläne junger Leute, gegen die geplante »Rückführung« auf die Straße zu gehen. Am 29. August findet die Demonstration für ein Bleiberecht der Mitschüler in Offenbach statt.

Unterstützt wird die Initiative von der lokalen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), den Naturfreunden und dem Bündnis »Bunt statt braun«. Mehr als 9.200 Menschen haben bereits eine Onlinepetition gegen die Abschiebungen unterzeichnet, die zugleich an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), an Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), seinen Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Grüne) und weiter...