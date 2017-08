Die Wut dauert an

Die Begrüßung war höflich, aber kühl und erkennbar distanziert. Die Leipziger Lichtdrucker musterten den jungen Mann, der aus Hannover gekommen war. Ihre Reserviertheit legte sich blitzartig, als dieser irgendwann erklärte, er studiere zwar im Westen, stamme aber aus dem Osten. Augenblicklich änderte sich das Klima. Dabei war der Student Fritz Schumann erst Mitte 20, in der DDR erst drei Jahre vor deren Untergang geboren worden. Auch in Hannover hatten sich die »Ossis« auf seinem Unicampus schon nach wenigen Tagen gefunden, weiß er zu berichten. Die Art des Umgangs, der Kommunikation, der Sprache, ein gemeinsamer diffuser Wertekanon ließen sie einander erkennen. Als wäre diese DDR, die sie nie richtig erlebt hatten, dennoch in ihnen und durch sie präsent. Diese Erfahrung sollte er selbst in New York später machen.

Die Lichtdruckerei war damals die letzte in Europa, sie existierte seit 1890 und stand seit 1994 unter Denkmalschutz. Im selben Jahr kündigte d...