Triumph und Totschlag

»Mit Schlag Mitternacht, zur Stunde, wenn die Welt schläft, wird Indien zu neuem Leben und neuer Freiheit erwachen. Wir beenden heute eine Periode des Unglücks, und Indien wird sich neu entdecken.« Diese Worte sind der berühmteste Teil jener Rede, die Jawaharlal Nehru – nun Indiens erster Premierminister – in Delhi spätabends vor den versammelten Parlamentsmitgliedern und weiteren Gästen hielt. In Bombay (heute Mumbai) wiederum ließen die im Hafen liegenden Schiffe ihre Hörner ertönen, Hunderte Sirenen der Textilmühlen und anderer Fabriken ebenso wie die Lokomotiven im Bahnhof stimmten ein. Bei Zeremonien an mindestens 300 Orten zwischen Himalaja und Indischem Ozean wurde die Fahne des unabhängigen Indien aufgezogen. Nach 190 Jahren britischer Kolonialherrschaft endete an jenem 15. August 1947 eine Ära.

Nehru sprach von einer »Verabredung mit dem Schicksal«. In Großbritannien gab man sich in der Schilderung der Ereignisse Tausende Kilometer entfernt zumei...