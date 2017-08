Reise nach Indien

In den 1920er Jahren unternimmt Adela zusammen mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter Mrs. Moore eine Reise nach Indien, um ihren Verlobten Ronny, der dort als Richter in der Kolonialverwaltung tätig ist, zu besuchen. Beide erhoffen sich, das wirkliche Indien, wie Adela es ausdrückt, kennenzulernen. Doch schon bald nach ihrer Ankunft sind sie ernüchtert. Die Briten bleiben unter sich und leben genauso, wie sie es wohl auch in ihrer Heimat tun würden. Den Indern bringen sie nur Verachtung entgegen. GB/USA 1984. Regie: David Lean.

Arte, 20.15

Bad Neighbors – Böse ­Nachbarn

Kelly und Mac Radner sind vor kurzem Eltern geworden. Mit ihrer kleinen Tochter Stella haben sie ein hübsc...