Aus einem Guss

Es hätte ein Weckruf für Demokraten sein müssen. Siegestrunken von Donald Trumps Wahlerfolg rief Richard Spencer, Aushängeschild der US-amerikanischen »Alt-Right«-Neonazis, im November 2016 vom Podium eines Kongresszentrums in der Hauptstadt Washington: »Hail Trump, hail victory!« Pflichtschuldig riss sein Publikum den rechten Arm zum Hitlergruß in die Höhe. »Alt-Right« hatte es geschafft, musste sich nun nicht mehr in Hinterzimmern und den Grauzonen des Internets verstecken. Die neuen Nazis sind im Zentrum der Macht angekommen – in Form des auffällig unauffälligen Trump-Einflüsterers Stephen Bannon, der in der neuen Administration wie kein anderer Rassismus, Judenhass und weiße Allmachtsphantasien verkörpert. Und der Präsident selbst, dessen können sich die Ultrarechten sicher sein, wird sie gewähren lassen und einen Teufel tun, sie zu stoppen.

Rassismus in den USA ist fürwahr keine neue Erscheinung. Das atemberau...