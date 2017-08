Correa sendet wieder

Ecuadors früherer Präsident Rafael Correa hat am Wochenende die Kritik am Kurs seines Nachfolgers Lenín Moreno verstärkt. Er habe das Land und die »Bürgerrevolution« in guten Händen geglaubt, als er mit seiner Ehefrau in deren Heimatland Belgien gezogen sei. Moreno habe jedoch innerhalb von zwei Monaten das Land in eine politische Krise gestürzt, sagte Correa am Sonnabend in seiner fast einstündigen, im Internet verbreiteten Livesendung »Enlace Digital«. Mit dieser griff er die Tradition der während seiner Amtszeit wöchentlich im Fernsehen ausgestrahlten »Enlace Ciudadano« auf. Am 24. Mai hatte Correa das Präsidentenamt an den zuvor mit 51,1 Prozent gewählten Moreno übergeben, der von 2007 bis 2013 sein Vizepräsident gewesen war.

Schon kurz nach Beginn seiner Amtszeit war Moreno auf Distanz zur Politik der vorigen Regierung gegangen. Er kündigte die Überprüfung eines von der konservativen Opposition bekämpften Gesetzes gegen die Bodenspekulation an und wi...