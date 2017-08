Poseidons Rache

Vergangenes Wochen­ende fand die 28. Ausgabe des in der Heavy-Metal-Szene kultisch zelebrierten Wacken-Open-Air-Festivals (W:O:A) statt. Seit 2013 organisiert das W:O:A-Team zudem die Kreuzfahrt »Full Metal Cruise«, ein fünftägiges Metal-Festival auf dem offenen Meer. Am 20. April stach die »Mein Schiff 2« in Palma de Mallorca in See. Frank Schäfer war an Bord. (jW)

Es herrscht eine solide ausgelassene, beim Landeanflug schon nicht mehr ganz unverprollte Stimmung im Malle-Bomber. Der größte Kegeltrupp der Welt hat wieder mal seine Vereinstracht übergeworfen, Hauptsache schwarz, um sich für einen Tausender aufwärts – und es geht durchaus noch steil aufwärts, wenn man möchte – bei ordentlicher Beschallung die Lampe anzuknipsen. Das spanischdeutsche Trinker­elysium ist nur die erste Station. Im Hafen wartet schon die TUI-Kampfschluckerfregatte der Luxusklasse mit dem leicht vergeigten Namen »Mein Schiff 2«. Aber was sind schon Namen, wenn die Bewaffnung stim...