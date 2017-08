Mein Land, Dein Land

Neue Heimat Berlin. Flüchtlingsfamilien zwischen Hoffnung und Enttäuschung

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland rund 890.000 Asylsuchende registriert. Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen. Wie geht es den Geflüchteten? Klappt es mit der Integration in Kita, Schule und Deutschkurs? Wie motiviert sind Flüchtlinge, wenn sie spüren, dass es nicht vorwärts geht und sie eine Nummer in den Mühlen deutscher Bürokratie sind?

ZDF, Sa., 18.00

Soul-Boy – Tanz die ganze Nacht

Nordengland, 1974: Der 17jährige Joe führt ein trostloses Leben in dem Industriestädtchen Stoke-on-Trent. Mit der Schwärmerei für die Friseurin Jane eröffnet sich für ihn eine neue Welt. Jane geht jedes Wochenende in das »Wigan Casino«, wo si...