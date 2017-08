Genie des Tages: Tim Renner

Ich finde es legitim, wenn Menschen sagen: Tim Renner ist scheiße. Das muss ich als Politiker aushalten können«, resümiert der frühere Kulturstaatssekretär Berlins, vormalige Musikkonzernmanager und heutige SPD-Bundestagskandidat in Berlin-Wilmersdorf bei der Vorstellung seiner Wahlplakate gegenüber dem Tagesspiegel vom Freitag. Er verstehe sich auf eine »warme, emotionalisierte Ansprache«, fügte er hinzu. Was soll er auch sagen. Was ihm derzeit bleibt, ist die Methode »Tod durch Umarmung«. Im März bekam er für seine Politik bei der Premiere eines Musikfilms über seine Lieblingsband Rammstein ein Bier üb...