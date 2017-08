Primäres Breitenwachstum

Zuletzt die Mammut-EM, in neun Jahren die Mega-WM – und schon ab 2019 der XXL-Cup. Der Trend zur Aufblähung der Fußballwettbewerbe macht auch vor dem 82 Jahre alten DFB-Pokal nicht Halt. Zwei weitere Runden, Entlastung der Europacup-Starter, mehr Geld für die Feierabendkicker – das ist der Plan der Deutschen Fußballiga (DFL) zur Reform des Formats, das in seinen ersten Runden vor allem von den »David gegen Goliath«-Duellen lebt. Mit ihren Vorschlägen, die nach dem Auslaufen der TV-Verträge ab der Saison 2019/20 umgesetzt werden sollen, versucht sich die DFL an der Quadratur des Kreises: Spitzenvereine und Amateure sollen gleichermaßen zufriedengestellt werden. Ob der Deutsche Fußballbund (DFB) den Planspielen in dieser Form zustimmt, scheint fraglich. Nicht alle beim Verband sind mit dem Vorhaben glücklich, noch laufen die Gespräche.

Der DFB-Präsident ist sich allerdings sicher, dass es bald zu einer Einigung kommen wird. »Wir sind gemeinsam...