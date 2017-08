Schmerzhafte Reise zu sich selbst

Sweetness schämt sich für die dunkle Haut ihrer Tochter. Dass sie diese Lula Ann – Hauptfigur des neuen Romans von Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison – geboren hat, will sie nicht wahrhaben. »Sie war so schwarz, dass sie mir Angst machte. Mitternachtsschwarz, sudanesisch schwarz.« Das sind ihre Worte – und zugleich die ersten Sätze von »Gott, hilf dem Kind«, in den USA 2014 erschienen und jetzt bei Rowohlt in der Übersetzung von Thomas Piltz. »In meiner Familie gibt es niemanden, der auch nur annähernd diese Farbe hat«, klagt die Mutter: »Teer ist der beste Vergleich, der mir einfällt … Man könnte sie für einen Rückfall halten, aber wohin?«

Sweetness glaubt, dass maximale Assimilation eine Chance ist, möglichst wenig mit Rassismus und Ausgrenzung konfrontiert zu werden. Das Kind macht all ihre Hoffnungen, als Weiße durchzugehen, zunichte. So begegnet sie der Tochter mit Grausamkeit und Strenge. Sie müsse sie auf die Härten des Lebens vorbereiten, r...