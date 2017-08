Nachschlag: Keine Antwort

Nein, »Fake News« wollen wir dem ZDF nicht schon wieder vorwerfen. Das gute alte Wort »Lüge« beschreibt auch ganz gut, was der gebührenfinanzierte Sender am Mittwoch über Venezuela verbreitete. Die einzige Legitimation von Präsident Nicolás Maduro sei, dass er von seinem Vorgänger Hugo Chávez per F...