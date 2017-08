Der Markt ist ein Arschloch!

Wenn es sein muss – und es muss oft sein –, zieht der gemeine Metalbrother härtere Saiten auf. Da verschwimmt dann schon mal die Grenze zwischen Thrash und Trash. Die 18jährigen Dreschflegel Domination aus Griechenland hauen jedenfalls gleich mal eine erste dicke Kerbe ins gusseiserne Jahrbuch des diesjährigen Wacken Open Air, bevor die südafrikanischen Megalodon ihren Terror-Metal mit gleich achtsaitigem Werkzeug hinterherschmarren, um alte Ohren durchzuspülen und Augen zu öffnen. Der Nachwuchs hat’s heuer wieder in sich!

Dass aber auch die alten Säcke von edlem Leder sind, zeigt kein Geringerer als Ross the Boss mit seiner Early-Manowar-Show. Während die Menge wie vor einem stößigen Widder in Duldungsstarre verharrt, scheint er zu warten, dass ihm die Muse an den Griffel fasst. Und dann bricht die Hölle los. Wenn uns die Postmoderne eines gelehrt hat, dann, dass so ein Retro-True-Metal mit Augenzwinkern immer noch funktioniert. »Ist wie Brust auf Lust z...