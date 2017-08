Verdacht auf Schauprozess

Am Dienstag hat vor einem Bezirksgericht in Moskau hinter verschlossenen Türen das Verfahren den gegen ehemaligen Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew begonnen. Der Politiker war im November festgenommen worden, seitdem steht er unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Ihm drohen wegen Korruption bis zu 15 Jahre Haft. Uljukajew bestreitet jede Schuld und bezeichnete sich zum Auftakt als Opfer einer »schändlichen Provokation«.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll der frühere Wirtschaftslenker vom halbstaatlichen Unternehmen Rosneft ein Schmiergeld in Höhe von zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) dafür gefordert haben, dass er ein positives Gutachten zur Übernahme des Staatsanteils der in der Republik Baschkortostan angesiedelten Ölfirma Baschneft abgegeben hatte. Der Minister war am späten Abend des 15. November 2016 am Eingang zur Rosneft-Zentrale festgenommen worden – auf eine Anzeige des Energieriesen hin. Angeblich trug...