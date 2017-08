Aufruf: Weiter Anzeigen in junge Welt schalten

Am 4. August wandten sich mehrere Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke sowie Kandidatinnen und Kandidaten der Partei für die bevorstehende Bundestagswahl mit der Forderung an Partei- und Fraktionsvorstand, in junge Welt Anzeigen zu schalten. Hintergrund ist, dass der damalige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi nach der jW-Ausgabe vom 13. August 2011 zunächst einen Anzeigenboykott gegen junge Welt angekündigt und diesen gegenüber dem Tagesspiegel damit begründet hatte, eine »materielle Unterstützung« der Zeitung sei nicht länger akzeptabel. Gysi konnte den Boykott in der Fraktion formal nicht durchsetzen, allerdings werden seither von ihr ebenso wie vom Parteivorstand äußerst selten Anzeigenaufträge an jW erteilt.

Weiter Linke-Anzeigen in der jungen Welt schalten!

Die junge Welt ist Multiplikator einer nötigen Gegenöffentlichkeit gegen Rentenkürzung und Hartz IV, gegen Sozialabbau und Privatisierung der Daseinsvorsorge, gegen Antikommunismus, Ru...