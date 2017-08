Warten auf die Fusion

Die Zukunft der Stahlsparte von Thyssen-Krupp und somit auch die der Beschäftigten ist weiterhin unklar. Die Verhandlungen über eine mögliche Zusammenlegung des Konzernbereichs mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel dauerten an, sagte Thyssen-Krupp-Finanzvorstand Guido Kerkhoff am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens in Essen. Zu der Frage, wann die Gespräche zum Abschluss kommen könnten, wollte Kerkhoff sich nicht äußern. Qualität gehe vor Zeit, so der Manager.

Von einer möglichen Fusion wären bei Thyssen-Krupp 27.000 Beschäftigte betroffen, davon allein 20.000 an den Konzernstandorten in Nordrhein-Westfalen. Die Führungen von Tata Steel und Thyssen-Krupp sprechen bereits seit vergangenem Jahr über eine Zusammenführung ihrer europäischen Stahlsparten. Zuvor hatten sich die Essener bereits von ihrem verlustreichen Stahlgeschäft in Brasilien und den USA getrennt. Hintergrund sind Pläne des Thy...