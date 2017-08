»Hasskriminalität« auf Höchststand

Während sich in Sachen rechtlicher Gleichstellung von Lesben und Schwulen in den letzten Monaten einiges zum Positiven gewendet hat, nimmt die Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender wieder zu. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Politikers Volker Beck hervor, über die einige Medien am Mittwoch vorab berichteten.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden von den Behörden 130 Straftaten registriert, darunter 29 Körperverletzungsdelikte und 30 andere Gewalttaten. 25 Fälle werden dem Straftatbestand der Volksverhetzung zugeordnet, in sieben weiteren dem der Nötigung. Zudem wurden sechs Propagandadelikte und fünf Sachbeschädigungen aufgenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um fast 30 Prozent.

Laut Bundesregierung waren 35 Delikte der »politisch motivierten Kriminalität rechts« (PMK rechts) zuzuordnen, die Täter waren also ...