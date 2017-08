Hamburger Islamistenjäger

Mit jedem Tag wird klarer, dass der Palästinenser Ahmed A., der am 28. Juli in einem Hamburger Supermarkt einen Kunden erstach und fünf weitere Menschen verletzte, ein verwirrter Einzeltäter war. Doch der Hype um die Tat hält unvermindert an. Von Mainstreammedien wie dem Spiegel wird A. als »Islamist« bezeichnet, Bild verlinkt Meldungen zum Thema mit den Stichwörtern »ISIS-Terroristen« und »Terroranschläge«.

Da will die Politik natürlich nicht nachstehen. Am Mittwoch nachmittag unterbrach der Innenausschuss der Bürgerschaft die Sommerpause für eine von der CDU beantragte Sondersitzung zu dem Fall, den Ende Juli die Bundesanwaltschaft an sich gezogen hatte. Parallel machte eine Meldung von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR die Runde, A. habe in einem »Geständnis«, das dem Rechercheverbund vorliege, erklärt, er habe noch mehr Menschen töten wollen und einen Angriff mit einem Lkw erwogen.

Für Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und die Polizeiführung sind...