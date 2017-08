Hunger, Gewalt und Gabriel

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Donnerstag in der südsudanesischen Hauptstadt Juba die Konfliktparteien des Landes zu Friedensverhandlungen aufgefordert. Der Südsudan habe den Frieden »endlich verdient«, sagte er nach Gesprächen mit Präsident Salva Kiir über die Situation des afrikanischen Staates, in dem seit fast vier Jahren Bürgerkrieg herrscht. Erst einen Tag zuvor waren im Bundesstaat Lakes 38 Menschen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen getötet worden.

Der Krieg behindere die »wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau des Landes«, so Gabriel. Außerdem seien seit Beginn der Unruhen knapp vier Millionen Menschen geflohen, 1...