Schockstufe vier

Die Frage, ob die technologische Entwicklung den Menschen in absehbarer Zeit unsterblich machen kann, wird mittlerweile auch in seriösen, naturwissenschaftlich ausgerichteten Fachmagazinen erörtert. »Vielleicht können wir tatsächlich irgendwann unser Bewusstsein in einen Computer hochladen und damit beliebig lange am Leben erhalten«, hieß es zum Beispiel in der Juni-Nummer der Monatsmagazins Spektrum der Wissenschaft. Das Blatt ist die deutsche Ausgabe der seit 1845 in den USA erscheinenden Zeitschrift Scientific American.

»Wollen wir ewig leben?« war die Überschrift des von der Wissenschaftsjournalistin Hillary Rosner verfassten Artikels. Sein Inhalt war hochspekulativ. Doch wies die Autorin den Vorwurf zurück, dass es sich um ein esoterisches Thema handele: »Immerhin gehen einige Zukunftsforscher davon aus, dass wir auf eine postbiologische Welt hinsteuern, in der sich der Tod erledigt hat oder zumindest unter unserer Kontrolle befindet. Wenn wir sol...