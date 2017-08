Erguss des Tages: Gregor Gysi

Wahlkampf an der Ostsee. Da saß Gregor Gysi am Montag neben Dietmar Bartsch auf Rattanmobilar in Rostock, die beiden plauderten über Gott und die Welt. Einige Fans des einst Großen Vorsitzenden klatschten höflich, aber so richtig Pfeffer gab es nicht. Ewiges Blabla von »Rot-Rot-Grün«, das holt keinen hinterm Ofen hervor. Wie soll das erst werden, wenn Die Linke bald zur großen Bädertour von Ueckermünde bis Dierhagen aufbricht? Die wird auch nicht der angemietete Showtruck retten, wenn es weiter so geht.

Doch der alte Recke Gysi weiß, was das Wählerblut in Wallung ...