»Viele flüchten vor der Belastung in die Teilzeit«

Als Krankenpflegerin an der Berliner Uniklinik Charité haben Sie schon einmal mit jW gesprochen. Vor zwei Jahren haben Sie die »Klinikhetze«, die Ihren Arbeitsalltag prägte, in drastischen Worten geschildert. Seitdem ist einiges passiert: Die Belegschaft hat einen Tarifvertrag erstreikt, der durch feste Personalvorgaben für eine Entlastung sorgen sollte. Wie sieht es heute aus? Schieben Sie noch immer einen Überstundenberg vor sich her?

Ich habe seitdem meine Arbeitszeit reduziert, bin nun auf einer 75-Prozent-Stelle. Und trotzdem habe ich im vergangenen halben Jahr mehr als 100 Überstunden angesammelt. Es gibt auch Kolleginnen, die deutlich mehr vorweisen können. Heute findet man kaum noch eine Vollzeitkraft im Krankenhaus. Die Leute flüchten vor der Arbeitsbelastung in die Teilzeit.

Das klingt nicht danach, dass sich die Situation verbessert hat. Hat der »Tarifvertrag Gesundheitsschutz«, der seit Mitte 2016 gilt, also nichts geändert?

Ich spüre keine Än...