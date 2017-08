Zuma gewinnt, ANC verliert

Am Ende feierten sich alle Beteiligten als Gewinner. Als Südafrikas Parlamentssprecherin Baleka Mbete am Dienstag abend das Ergebnis des inzwischen achten Misstrauensvotums gegen Staatspräsident Jacob Zuma verkündete, brandete sowohl auf den Oppositionsbänken als auch in den Reihen des regierenden African National Congress (ANC) lauter Jubel auf. Einigkeit symbolisierte die Szene allerdings keinesfalls, im Gegenteil: Südafrika ist so gespalten wie nie zuvor. Mit 177 »Ja«-Stimmen scheiterte die Opposition zwar knapp in ihrem Versuch, Zuma des Amtes zu entheben, wozu im 400 Sitze umfassenden Parlament 201 Stimmen nötig gewesen wären. Doch das Ergebnis bedeutet ebenfalls, dass erstmals auch ANC-Abgeordnete gegen den eigenen Partei- und Staatspräsidenten votiert haben.

Denn die Opposition verfügt insgesamt lediglich über 151 Sitze. Mindestens 26 ANC-Abgeordnete widersetzten sich also der Parteidisziplin. Die Parteiführung hatte in den vergangenen Wochen immer...