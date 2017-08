Tief gespaltenes Land

Mit den deutschen Städten und Gemeinden verhält es sich wie mit deren Einwohnern: Wer schon hat, dem geht es zunehmend besser – und die anderen werden immer weiter abgehängt. Der am Mittwoch von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte »Kommunale Finanzreport 2017« zeichnet das Bild eines tief gespaltenen Landes. Während etwa die Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg hohe Überschüsse erzielen und kräftig investieren können, ächzen viele Gemeinden im Saarland und in Schleswig-Holstein unter einer erdrückenden Schuldenlast. Trotz der seit Jahren relativ guten Konjunktur und den gestiegenen Steuereinnahmen gehe die Kluft zwischen armen und reichen Regionen weiter auseinander.

Nach den Angaben lagen die Einnahmen der Städte, Gemeinden und Kreise im vergangenen Jahr um insgesamt 4,5 Milliarden Euro über ihren Ausgaben. Das ist das größte Plus seit 2008, dem Jahr, als die weltweite Finanzkrise vielerorts den haushaltspolitischen Notstand auslöste. Viele der ...