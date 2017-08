»Abwesenheit des Staates wurde begrüßt«

Ein Polizeieinsatz im Hamburger Indus­triegebiet Rodenbarg während des G-20-Gipfels, genauer: am 7. Juli, führte zu insgesamt elf Verletzten. Eine davon sind Sie. Was geschah an diesem Tag?

Wir sind so gegen 6.20 Uhr mit etwa 200 Leuten vom Camp im Volkspark losgegangen, um Blockadepunkte möglichst nahe an der Demoverbotszone zu erreichen. Als wir auf die Straße Rondenbarg einbogen, hat die Polizei hinter uns mit zwei Wasserwerfern dicht gemacht, von vorn haben sie uns attackiert und verprügelt. Die Beamten haben ihr Vorgehen nicht angekündigt. Zuvor waren auch nur zwei oder drei Bengalos geflogen.

Die Polizei spricht von einem »massiven Bewurf mit Steinen und Flaschen«, der ihrem Eingreifen vorausgegangen sei.

Die haben zwar hinterher irgendwelche Steine präsentiert, aber während der Demonstration wurden die nicht geworfen.

Wie kam es zu den Verletzungen?

Die Polizei hat uns mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern angegriffen, deshalb sind die ...