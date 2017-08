Alles verläuft nach Plan

Einen wunderschönen guten Morgen! In der Série A Brasiliens, dem »Brasileirão«, ist Halbzeit. Die Meisterschaft wird zwischen Mai und Dezember ausgetragen. Nach dem 19. Spieltag am Wochenende ist der S. C. Corinthians Paulista auf direktem Weg zum siebten Titel der Vereinsgeschichte. Versuche der Konkurrenten, dem Einhalt zu gebieten, sind nicht direkt auszumachen.

Auch der von Vanderlei Luxemburgo trainierte Sport Club do Recife war dem »Timão« in dessen Arena Corinthians nicht gewachsen. Nach acht Minuten traf Außenverteidiger Guilherme Arana vom Sechzehner zur Führung. Es hatte Konfusionen in der gegnerischen Deckung gegeben, der 40jährigen Torwart Magrão sah ziemlich alt aus. Nach dem Wiederanpfiff schnappte sich Rodriguinho im Mittelkreis den Ball, marschierte bis zum Halbmond und schoss mit links über den am Fünfer kauernden Keeper hinweg lässig zum 2:0...