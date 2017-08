Volksfest an der Grube

»Wir werden siegen!« hatte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro in seiner TV-Sendung am Sonntag erklärt. Das bezog sich auf einen Angriff US-finanzierter Söldner auf eine Kaserne der Bolivarischen Streitkräfte, sollte aber auch den Kampfgeist der Zivilbevölkerung stärken. Der Auftritt der venezolanischen Dreispringerin Yulimar Rojas am Montag abend bei den WM in London ließ an die Siegesgewissheit des Präsidenten denken. In einem packenden Duell mit der Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Caterine Ibargüen aus Kolumbien gewann die 21jährige mit einer Weite von 14,91 Metern im vorletzten Versuch das erste WM-Gold in der Geschichte Venezuelas – 24 Stunden zuvor hatte Robeilys Peinado mit Bronze im Stabhochsprung Venezuelas erste Medaille überhaupt geholt.

Die Stimmung an der Grube war atemberaubend, auch weil zu Ehren der britischen Dreisprunglegende Jonathan Edwards in Anlehnung an dessen Fabelweltrekord aus dem Jahr 1995 rund 15.000 Tickets für die Wett...