Medialer Spaltungsversuch

Auf einen Artikel von Gisela Friedrichsen über angebliche Differenzen zwischen Nebenklagevertretern im Münchner NSU-Prozess in der Welt vom 4. August haben zwei der betroffenen Anwälte öffentlich reagiert. Die Unterzeichnenden Eberhard Reinecke und Yavuz Narin kommen zwar in dem Artikel »Prozess mit Schlagseite« namentlich gut weg, sehen aber einige Kolleginnen und Kollegen diffamiert, deren Auffassungen sie teilen. Es geht – mal wieder – um staatliche Verstrickungen, um die Rolle des Verfassungsschutzes und der V-Leute im Umfeld des »Nationalsozia­listischen Untergrunds« (NSU). Streit darüber, ob dies zum Verfahren gehört, hat es in den vier Prozessjahren vor allem zwischen Nebenklage und Bundesa...