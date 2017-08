Perten, Holtz

Als Intendant des Deutschen Theaters Berlin hatte es Hanns Anselm Perten Anfang der 70er Jahre nicht eben leicht. Eine der wenigen schönen Aufgaben war im Herbst 1970 die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Hauses an Tilla Durieux, die dort bereits 1903 erste Erfolge gefeiert hatte. Für Perten war die Berliner Zeit eine glücklose. Der erfolgsverwöhnte Intendant des Volkstheaters Rostock erlebte viel Ablehnung und ging 1972 an sein Stammhaus zurück.

Mit dieser kurzen Unterbrechung wirkte Perten, der am Sonnabend 100 geworden wäre, von 1955 bis zu seinem Tode 1985 als Generalintendant in Rostock und machte das Haus mit Gegenwartsstücken zu einer der aufregendsten Bühnen der DDR. Auch westliche Autoren hatten hier eine Heimstatt, Max Frisch mit »Andorra« zum Beispiel. Rolf Hochhuths Stücke erlebten in Rostock ihre DDR-Erstaufführungen, und be...