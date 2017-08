Alle vier Jahre wiederholt sich die unheilvolle Fügung: Sommerloch plus Bundestagswahlkampf. Die Nahrung, genauer die Verdauung der Deutschen und ihre Atmung werden mediale Dauerbrenner so wie der schlechtsitzende Anzug des Kanzlergatten, mit dem er Bayreuth wieder einmal heimsuchte. Vor solchem Hintergrundrauschen erzielt selbst der FDP-Vorsitzende Christian Lindner mühelos Aufsehen. Seine Forderung, an die Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland zu gehen, ohne auf die Erfüllung des Minsker Abkommens zu warten, hat es allerdings in sich. Neutral gesagt, handelt es sich um einen Anflug von Realismus in einem transatlantischen Bündnis, in dem gegenüber Russland die aggressive Expansionspolitik Barack Obamas den Takt vorgab und Donald Trump Widersprüchliches äußerte – zurückhaltend ausgedrückt. Der Satz, mit dem der damalige Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Ulrich Grillo, im Frühjahr 2014 den Sanktionen zustimmte, bes...