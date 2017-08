Terrorangriff abgewehrt

Umgeben von den Mitgliedern des Oberkommandos der Streitkräfte hat Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino López am Montag (Ortszeit) in einem Kommuniqué weitere Informationen über den terroristischen Angriff auf die Paramacay-Kaserne in Valencia am Sonntag gegeben. Wie der oberste General Venezuelas erklärte, wurde die Attacke von einem ehemaligen Hauptmann der Nationalgarde, Juan Carlos Caguaripano Scott, Oberleutnant Oswaldo José Gutiérrez Guevara sowie kriminellen Zivilisten begangen. Als ihr Komplize habe Oberleutnant Yefferson Gabriel García dos Ramos gedient, der für das Waffenlager der Kaserne verantwortlich war und den Angreifern den Zugang zum Arsenal ermöglicht habe. Bei dem Angriff seien drei Soldaten verletzt worden, einer befinde sich noch in kritischem Zustand.

Am frühen Sonntag morgen hatte die Gruppe den Angriff im zentralvenezolanischen Bundesstaat Carabobo durchgeführt. Es gelang den Bolivarischen Streitkräften jedoch schnell,...