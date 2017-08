»Die Medien wieder polnisch machen«

Die PiS-Abgeordnete Krystyna Pawlowicz prophezeite kurz vor der Sommerpause auf dem Parlamentsflur einem Reporter des liberalen Fernsehsenders TVN: »Im Herbst nehmen wir uns euch vor.« Die Pläne der Regierungspartei gegenüber den in privater Hand befindlichen Medien sind weitgehend. Ins Pressegesetz soll eine Regelung aufgenommen werden, wonach ausländische Investoren maximal 15 bis 20 Prozent an einem polnischen Medienunternehmen halten dürfen.

Das geht gegen einen deutschen, einen deutsch-schweizerischen und einen US-amerikanischen Investor. Die Gruppe der Passauer Neuen Presse hat in den 90er Jahren insgesamt 20 Lokal- und Regionalzeitungen in 15 der 16 polnischen Wojewodschaften übernommen. Die Blätter verfolgen keine besonders ausgeprägte politische Linie außer der, dass sie alles in allem EU-freundlich sind – der PiS reicht das, um sie zu »deutschen« Zeitungen zu erklären.

Zweiter Kandidat für die »Dekonzentration« – so wird das Ziel des Gesetzes of...