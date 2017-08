Man ahnt es schon: Granatkowski

Nach neun Punkten aus der englischen Woche ist beim 1. FC Magdeburg die Auftaktniederlage längst vergessen. Der Fußballdrittligist hat in die Spur zurückgefunden und als Tabellensechster nur noch einen Zähler Rückstand auf die Spitze. Am Sonntag bezwangen die Ostdeutschen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers mit 2:1. Schon nach zehn Minuten führte der FCM mit 2:0 – Tobias Schwede und Richard Weil (Elfmeter) hatten getroffen. In der Schlussphase wurde es noch einmal hakelig, aber man brachte den Dreier ins Ziel.

Angeführt wird die Tabelle derweil von einem Team, das noch vor wenigen Wochen sportlich abgestiegen war. Erst das Ende der zähen Soap-Opera um den TSV 1860 München, der schließlich keine Lizenz für die dritte Liga erhielt, ermöglichte dem SC Paderborn den Klassenerhalt. Und dieses Glück scheint das inzwischen vom früher...