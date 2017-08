On Air: Sachen gibt’s!

Rechthaberisch grobe Dummheiten absondern und bloß keine Einwände zur Kenntnis nehmen – das gibt es nicht erst seit dem Aufkommen von Online-Trollen. Gerne verhalten sich Männer gegenüber Frauen so. Eine Auseinandersetzung damit ist Ursula Krechels Hörspiel »Meine Stimme ist mit den Fischen geschwommen« (SWR 2004; Di., 20 Uhr, DLF). Morgen folgt eine Gesellschaftssatire vom Autorenduo Serotonin »Kleine Geschäfte oder Umkehrung der Verhältnisse« (Autorenproduktion, WDR 2009; Mi., 19 Uhr, WDR 3). Hier sind Banken durch einen Eid zu moralischem Handeln verpflichtet. Der Rest der Gesellschaft spekuliert munter drauflos – mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist.

Die Bundestagswahl rückt näher. Unbelehrbare erhoffen sich vom SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz »mehr soziale Gerechtigkeit«. Hermann L. Gremliza erinnert in seiner Kolumne in Konkret (August), zu hören in »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK), an die Kriegstreiberei in der Geschichte der Sozia...