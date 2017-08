Fresenius kauft zu

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) bleibt auf Expansionskurs durch Zukauf. Mit einer milliardenschweren Übernahme will das Tochterunternehmen des Dax-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA, das auf Heimdialyse spezialisierte Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen Nx-Stage Medical übernehmen. Ziel ist die Führerschaft auf dem Weltmarkt in dieser Sparte.

FMC bietet für das US-Unternehmen 30 Dollar in bar je Aktie, wie der Konzern am Montag am Unternehmenssitz Bad Homburg mitteilte. Damit wird der Deal mit rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) bewertet. Der Konzern rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im Jahr 2018. Das Management von Nx-Stage befürwortet die Übernahme. Der Transaktion Übernahme müssen aber noch die zuständigen Behörden zustimmen.

Wie stets, stehen bei Übernahmen höhere Profite im Mittelpu...