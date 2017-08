Naziverherrlichung in Spandau

In einem offenen Brief forderte die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten vom Innensenator der Bundeshauptstadt, Andreas Geisel, ein Verbot des von Neonazis geplanten »Rudolf-Heß-Marschs«:

Sehr geehrter Innensenator Andreas Geisel!

Wo bleibt ein Verbot des »Rudolf-Heß-Marsch« am 19. August in Spandau? Mit Verwunderung und wachsendem Unverständnis nehmen wir das Schweigen des Berliner Innensenta(or)s zum geplanten neonazistischen »Rudolf-Heß-Marsch« am 19. August in Spandau zum 30. Todestages des ehemaligen Stellvertreters Adolf Hitlers zur Kenntnis. Wir fordern sie auf: Setzen Sie sich für ein Verbot der geplanten Demonstration und der Verherrlichung des NS-Regimes und seiner Verbrechen ein.

Sämtliche Erlasse und Gesetze, die nach dem Erlass der sog. »Nürnberger Rassengesetze« die zunehmende Entrechtung der Juden in Deutschland bestimmten, trugen Heß’ Unterschrift. Er war ein überzeugter Antise...