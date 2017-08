Eierskandal erreicht deutsche Hersteller

Der Skandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier beschäftigt nun auch die Justiz in der BRD. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg leitete gegen Landwirte aus Niedersachsen ein Ermittlungsverfahren ein, wie Sprecherin Gesa Weiß am Montag bestätigte. Es bestehe der Verdacht, dass gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz verstoßen wurde. Betroffen seien niedersächsische Betriebe, in denen Eier positiv auf Fipronil getestet wurden. Ermittlungsverfahren gab es bisher nur in Belgien und den Niederlanden.

Von drei Legebetrieben im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim wurde nun bek...