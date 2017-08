Zockende Kommune

Vom Juli 2001 bis zum Juli 2009 kam die Bevölkerung der baden-württembergischen Stadt Pforzheim in den Genuss einer FDP-geführten Kommunalpolitik. In diese Zeit fallen auch die hochriskanten und für die Gemeinde äußerst verlustreichen Finanzgeschäfte, deren strafrechtliche Aufarbeitung ab heute vor dem Landgericht Mannheim stattfinden soll. Dort müssen sich die damalige FDP-Oberbürgermeisterin Christel Augenstein, die Kämmerin, deren Stellvertreter sowie zwei Banker wegen Untreue bzw. Beihilfe verantworten.

Christel Augenstein machte in ihrer Amtszeit das, was man von einer FDP-Politikerin erwarten kann: Ganz oben auf der Agenda stand die »Konsolidierung« des Haushalts – mit den gängigen neoliberalen Mitteln. So fällt in diese Zeit beispielsweise die Privatisierung des städtischen Klinikums. Außerdem erhielt Augenstein 2007 zusammen mit der Mehrheit des Gemeinderats vom Landesverband des Vereins »Mehr Demokratie« die Negativauszeichnung »Demokratiegurke«....