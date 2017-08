Blamage für Brasilien

Der Basar blieb geöffnet: Noch während der Sitzung der Deputiertenkammer, die am Mittwoch darüber zu entscheiden hatte, ob Brasiliens Staatschef Michel Temer vor dem Obersten Gericht wegen Bestechlichkeit der Prozess gemacht werden darf, wurde um Stimmen gefeilscht. Die Regierung hat dazu zuletzt umgerechnet Hunderte Millionen Euro für Investitionswünsche von Abgeordneten lockergemacht.

Temer ist schon lange korruptionsumwittert, doch diesmal bleibt kaum Interpretationsspielraum: Die Aufzeichnung eines Gesprächs mit einem Konzernboss belastet ihn, sein Geldbote ging der Polizei ins Netz. Mehr als 80 Prozent der Brasilianer wünschen, dass ihr Staatschef vor dem Kadi landet. Doch dafür müsste das Parlament den Weg frei machen. Das Prozedere war so, wie bei der Abstimmung über den Amtsenthebungsprozess gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei (PT) am 17. April 2016. Dadurch kam ihr abtrünnig gewordener Vize Temer an die Macht und mit...